Grote brand in muzikale broedplaats CAB-gebouw in Utrecht onder controle

De brand in het monumentale CAB-gebouw in Utrecht is onder controle. Kort na 01.30 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. De veiligheidsregio liet weten dat de brandweer nog enige tijd bezig zal zijn met nablussen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Maandag brak er een zeer grote brand uit in het pand dat fungeert als een muzikale broedplaats. De brandweer kon de vlammenzee lange tijd alleen van buitenaf blussen, omdat brandweermensen anders gevaar zouden kunnen lopen. Later lukte het om ook binnen gericht te blussen. De veiligheidsregio sprak van een “complexe brand”. Met een mobiele kraan werden brandbare spullen uit het pand gehaald om die te kunnen blussen

Industrieel erfgoed

In het gebouw nabij station Zuilen zitten onder meer opnameruimtes, oefenstudio’s voor muzikanten en een concertzaal. Het industriële erfgoed staat in de Cartesiusdriehoek. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd tot nieuwe woonwijk.

De brandweer weet nog niet hoe of waar de brand kon ontstaan en welke ruimtes schade hebben opgelopen.

ANP

Beeld: Michiel van Beers

