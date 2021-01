Grote brand in McDonalds in Stadskanaal: 'Pand lijkt niet meer te redden'

In fastfoodrestaurant McDonalds aan Hoogveen in het Groningse Stadskanaal is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.50 uur brand uitgebroken.

Rond 04.50 uur brak de brand uit, ongeveer anderhalf uur later was die onder controle. De brandweer, die met diverse voertuigen is uitgerukt, verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Brandweermannen krijgen daarbij hulp van een kraan.

Volgens een correspondent ter plaatse slaan de vlammen hoog uit het restaurant. “Het pand lijkt niet meer te redden.” In verband met rookontwikkeling is een NL Alert afgegeven en mensen in de directe omgeving worden verzocht ramen en deuren gesloten te houden.

ANP

Beeld: Persbureau Meter