Thuisfestival Goodbye 2020 trekt 650.000 kijkers: 'Alle verwachtingen overtroffen'

Zo’n 650.000 mensen hebben rondom de jaarwisseling gekeken naar een van de vijftig streams van het thuisfestival Goodbye 2020. Het online evenement moest ervoor zorgen dat jongeren met oud en nieuw thuis zouden blijven.

“Dat is veel meer dan waarop we hadden durven hopen”, zegt initiatiefnemer Maarten Schultz op Nieuwjaarsdag. “Vooraf zeiden we blij te zijn met 500.000 kijkers. Dat hebben we ruimschoots overtroffen.” Goodbye 2020 begon om 17.00 uur op oudejaarsdag om 17.00 uur en eindigde rond 5.00 uur.

De ongeveer 650.000 belangstellenden keken via zo’n 250.000 unieke verbindingen. “In de Zoom-kamers zagen we dat er gemiddeld twee à drie mensen per verbinding keken”, weet Schultz. In totaal zijn zo’n 400.000 streams bekeken. Alles verliep volgens hem zonder technische problemen.

Vooral festivals in trek

Vooral de streams van de festivals konden op veel kijkers rekenen. “Voor veel mensen is een stream achtergrondentertainment geweest. We zagen dat veel mensen lekker aan het dansen of kletsen waren”, aldus de initiatiefnemer. “Dan is een lange playlist van een festival wel lekker, dan hoef je niet na een uurtje weer iets anders op te zetten.” Schultz wil niet zeggen welke stream het best bekeken is.

Goodbye 2020 werd in een paar weken uit de grond gestampt en werd door de overheid financieel ondersteund, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid stelde één miljoen euro beschikbaar. Het online festival moest jongeren een alternatief bieden voor de vanwege de corona-uitbraak afgelaste feesten rond oud en nieuw.

