Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is voor Tom en Els Bakker uit Elst. Het stel werd vorig jaar uit hun huis gezet omdat het te dicht op een boerderij staat. Nu gaat de gemeente een stap verder: alles wat in hun woning staat moet eruit vóór 3 februari. Anders komt de gemeente dat doen, op kosten van de Bakkers.

“Ik vind dit verschrikkelijk. Dit heeft totaal geen toegevoegde waarde,” zegt Els Bakker tegen Hart van Nederland. Els en Tom werden vorig jaar uit hun huis aan Rijksweg-Zuid 39 gezet nadat was gebleken dat op hun woning geen bestemming voor permanente bewoning was, ook al stond het wel als zodanig in hun koopakte uit 2001. Ook stond het huis te dicht op een boerderij dus is er geen kans dat het ooit bewoonbaar wordt. Daarop moest het stel de woning ontdoen van meubilair, zodat het huis niet alsnog bewoond kon worden.

Meubilair

Voor het stel was de periode na de huisuitzetting al een flinke beproeving. “Na de huisuitzetting zijn we naar Center Parcs gegaan,” vertelt Els. “Toen moesten we eruit, hebben we twee nachten overnacht in een hotel. Daarna vonden we gelukkig een huurhuis, maar dat was al geheel gemeubileerd.” Voor Els en Tom was er dus weinig mogelijkheid om al het meubilair weg te halen uit de woning aan de Rijksweg.

“Toen de familie het pand in februari vorig jaar verliet nadat ze er weer waren komen wonen, had het ook voor bewoning leeggehaald moeten worden,” laat de gemeente Overbetuwe in een reactie weten. “Ze beloofden op dat moment het pand niet meer als woning te zullen gebruiken. Daarom hebben we toen als gemeente aanvankelijk toegestaan dat ze hun spullen nog in het pand lieten staan.”

Inspectie

Bij een inspectie werd toch nog het een en ander aangetroffen dat gebruikt zou kunnen worden om in de woning te wonen. Zo stonden in de kamers van hun kinderen nog enkele bedden, was er een tv aanwezig en stond er een vrieskist. “Helaas hebben we het afgelopen jaar herhaalde malen moeten vaststellen dat de familie het pand toch weer als woning gebruikte, ook al heeft de familie een ander woonadres,” laat de gemeente Overbetuwe in een reactie weten.

“Daarom moet de familie alsnog de spullen verwijderen die bedoeld zijn voor wonen, zoals bedden, huishoudelijke apparaten, meubels, kleding en bad- en bedlinnen. De familie zou dat in oktober al doen, maar ook dat hebben ze niet gedaan. Ze krijgen daar nu alsnog tot 3 februari de tijd voor, alles bij elkaar dus ongeveer een jaar.”

“We hebben al zoveel uit het huis gehaald,” reageert Els moedeloos. “De gemeente is zo agressief, ze vinden dat we alles er uit moeten halen.” En dat terwijl het erf nog gewoon op naam staat van het stel, en ze aangeven er sinds de uitzetting niet meer in gewoond te hebben.

Financiële strop

Ondertussen gaan de kosten voor het stel gewoon door. Ze hebben een hypotheek op de woning en betalen nog steeds de verplichte woonverzekeringen. Ook betalen ze nog steeds gas, water en licht omdat de woning anders beschimmelt. Bovendien int de gemeente nog steeds de jaarlijkse OZB over de woning, terwijl ze niet in de woning mogen wonen en er ook niks mogen opslaan.

Els vindt dat de gemeente weinig hart heeft voor haar situatie. “Wat zij nu doen, ze proberen ons te vernederen, te kleineren. Totdat ik een stuk touw pak om ergens te bungelen.”

Handhaven

De gemeente Overbetuwe begrijpt dat het voor de familie Bakker een vervelende situatie is. “Als gemeente hebben we altijd de plicht om te handhaven, vanwege het algemeen belang dat met handhaving gediend is. Daarnaast is er het belang van de andere betrokken familie ernaast, op Rijksweg 41.”

Daarbij wijst de gemeente erop dat ze de eerdere uitspraak van de Raad van State in deze zaak uitvoeren. “Diverse rechters hebben de afgelopen jaren bepaald dat het pand van de familie Bakker niet gebruikt mag worden als woning.” Ook al ligt er een bestemming op het pand voor recreatieve doeleinden, heeft de Raad van State het expliciet benoemd als ‘niet zijnde een recreatiewoning’, voegt de gemeente toe.