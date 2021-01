Na maanden gesteggel, hoorde Bob Beunk dinsdag dat zijn kaboutertuin in Rijen tóch het veld moet ruimen. De tuin op het gemeenteplantsoen is populair bij jong en oud in de buurt. Toch kwamen er ook klachten, aldus de gemeente. De burgemeester kon dus niet anders dan de tuin verbieden.

Bob kreeg in december vorig jaar het bericht dat hij zijn kaboutertuin moest opruimen. Nadat één iemand zijn beklag deed over het kabouterparadijs, zag de gemeente geen andere optie dan om de kaboutertuin te laten ontmantelen. Maar toen Beunk op 3 december op het punt stond de kabouters te verplaatsen naar zijn eigen tuin, kreeg hij onverwachts bezoek van burgemeester Derk Alssema. Die kwam hem melden dat de tuin tóch mocht blijven. In ieder geval tot na de feestdagen.

Aan de regels houden

Het gesprek over de definitieve keuze vond dinsdagmiddag plaats. Daar hoorde Bob dat de burgemeester zich toch echt aan de regels moet houden en de kabouters weg moeten. “Ik vind het heel jammer en ik ben niet de enige”, vertelt Beunk. “Ik had het gewoon heel fijn gevonden als de mensen die hier last van hebben naar mij waren gekomen, dan hadden we samen en oplossing kunnen bedenken.”

Twee jaar geleden fleurde hij het kale plantsoen op met een paar kabouters. In de jaren daarna kwamen er steeds meer kabouters bij en nu staat het plantsoen vol met rode puntmutsjes. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt Beunk. “Je doet het voor de buurt, die vindt het ontzettend leuk.”

In december kwam bij de gemeente Gilze-Rijen een klacht binnen over de kaboutertuin en kwam iemand poolshoogte nemen. “We gingen het gesprek aan met de beste man, maar dat leidde niet tot een oplossing. Uiteindelijk kijken we dan naar wat wel en niet mag. Dan val je terug op de regelgeving binnen de gemeente”, vertelde woordvoerder Jeroen Leemans destijds aan Hart van Nederland. “In feite kun je zeggen: we hebben het gedoogd. Maar als iemand zijn beklag bij ons doet, dan moeten we daar gehoor aan geven. In dit geval zien we geen andere oplossing dan te zeggen: het mag niet.”

In de voortuin

Beunk doet zijn kabouters niet weg. “Ik zet ze gewoon in mijn voortuin neer”, vertelt hij. “Dat is minder leuk, maar zo kunnen mensen toch gewoon blijven kijken.” Ook heeft de gemeente hem beloofd dat er over een week groen wordt geplant in het plantsoen.

Onder het bericht dat Beunk op Facebook plaatste, stromen de boze reacties binnen. “Heel triest”, “Wat ontzettend jammer”, “We zijn laatst nog gaan kijken” is slechts een greep uit de tientallen reacties. “Ik krijg zoveel reacties binnen”, aldus de Rijenaar. “Maar ik kan er helaas niets meer aan doen. De burgemeester moet zich ook gewoon aan de regels houden.”

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Gilze-Rijen laat weten dat het een goed gesprek was, met wederzijds begrip. “Rondom de feestdagen kamen er nieuwe klachten over de tuin in het gemeenteperk binnen. Vervolgens heeft de gemeente aangegeven dat de tuin nu echt weg moet. De gemeente gaat het gemeenteperk opnieuw inrichten.”, aldus de woordvoerder. “Er was begrip voor het standpunt van de gemeente, maar ook teleurstelling, omdat de tuin nu definitief verplaatst moet worden.”