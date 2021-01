Festivalorganisator houdt Friese daklozen deze winter warm met ingezamelde winterjassen

Friese daklozen zitten deze winter gelukkig toch niet in de kou. Door corona dreigde daklozenopvang Zienn dit jaar geen textiel voor winterjassen geleverd te krijgen, maar Friezen zamelden de afgelopen tijd massaal winterjassen in. Deze week zoeken de daklozen een passende jas uit.

Festivalorganisator Britt Wissman begon de inzamelingsactie. Gulle gevers konden met hun oude kleding terecht bij het kantoor van festival Welcome to The Village. Als bedankje helpt de daklozenorganisatie met de opbouw van het festival, wanneer dit weer kan.

Leuke briefjes

Door alle aandacht die er voor de actie is, hebben Friese daklozen een ruime keuze aan winterkleding. Naast winterjassen kunnen zij sokken, truien, broeken, handschoenen en slaapzakken op komen halen. En hier zijn ze ontzettend blij mee, want de ergste kou moet waarschijnlijk nog komen. Inmiddels is er zo veel kleding ingezameld dat wordt gezocht naar andere locaties die hulp nodig hebben.

Veel gevers willen de daklozen nog een extra warm hart toe brengen en hebben leuke briefjes verstopt in de ingeleverde kleding. In een paar schoenen zit bijvoorbeeld een briefje met daarop de tekst: “Deze schoenen hebben mij tot 1560 meter in Nepal gebracht.”

