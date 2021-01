Het lijkt erop dat Erik Verheul in september kan afreizen naar de poolcirkel om daar een gedenksteen op te knappen. Hij zocht expeditieleden die met hem mee willen, anders zou de reis niet doorgaan. Minimaal tien mensen waren er nodig, maar inmiddels hebben zo veel mensen zich aangemeld dat er een wachtrij is ontstaan.

“Ik had dit helemaal niet verwacht”, zegt Verheul tegen Hart van Nederland. Hij wilde graag afreizen naar Amsterdameiland bij Spitsbergen om daar de gedenksteen te restaureren van zeven Nederlandse walvisvaarders die daar in de winter van 1635 stierven aan scheurbuik.

Reisorganisatie Oceanwide Expeditions heeft speciaal voor het plan van Verheul de reis met de zeilboot aangepast zodat ze langs het monument komen. Door de gedenksteen op te knappen wil Verheul dat het verhaal erachter weer verteld wordt. Het verhaal gaat over zeevaarder Willem Barentsz die Spitsbergen heeft ontdekt. Daarnaast gaat het over twee keer overwinteren, waarvan er een goed afliep, en de ander niet.

Boot zit vol

Maar door de aanpassing van de reis, vaart de boot niet meer langs de ijsberen, dé toeristische trekpleister. Het was daarom voor Verheul spannend of mensen überhaupt nog wel mee wilden. “Mensen moeten vooral geïnteresseerd zijn in de natuur en historie van Spitsbergen,” zei Verheul eerder. En dat zijn ze: inmiddels hebben al dertig mensen zich aangemeld voor de reis, terwijl er maar plek is voor twintig reizigers.

Vanwege het coronavirus is het echter nog onzeker of de reis in september wel door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zit reisorganisatie Oceanwide Expeditions er volgens Verheul over na te denken om in mei met een grotere boot te gaan. Dan kunnen er meer mensen mee. “Het is in ieder geval goed nieuws dat genoeg mensen geïnteresseerd zijn,” aldus Verheul.

