Een wolvenhek om Friesland? 'Minder idioot dan het lijkt'

Het plan voor een hek om Friesland om de wolf te weren is minder idioot dan het lijkt. Dat zegt VVD-Statenlid Marten Dijkstra. Eerder al sprak een meerderheid van de Provinciale Staten in Friesland zich uit tegen de komst van de wolf. Vier partijen dienden een motie in.

De verantwoordelijke gedeputeerde Klaas Fokkinga zegt dat het weren van de wolf niet mogelijk is. “De wolf is een beschermde diersoort in Nederland en Europa en kan daarom niet aan de grenzen van Fryslân tegengehouden worden.” Toch wil VVD’er Dijkstra dat er serieus wordt gekeken naar de mogelijkheden van een hek. Hij vindt de reacties op het plan “te kort door de bocht” en wil dat de haalbaarheid van het plan wordt onderzocht.

Jehan Bouwma uit Aldeboarn is een van de veehouders die wil dat het hek er komt. Hij schat in dat er op termijn zo’n 100 tot 150 wolven in Nederland rondlopen, met name afkomstig uit Duitsland. Dat heeft volgens hem desastreuze gevolgen voor de veehouderij. De boeren zeggen dat het door de komst van de wolf steeds moeilijker en duurder wordt om schapen te houden. “Door de snelle en onbeperkte uitbreiding van de wolf verdwijnen binnen tien jaar veel dieren uit de wei.”

Veertig wolven

Dat er op termijn veel wolven in Nederland zullen zijn, is goed mogelijk. Dat bevestigt Glenn Lelieveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt. “Het gaat sneller dan je denkt”. Dat er nu al veertien zijn, had hij vijf jaar geleden nooit verwacht.

Over vijf jaar zijn er zeker veertig wolven in Nederland. Dat baseert hij op de groei van het aantal roedels in Duitsland. Het aantal wolven neemt daar ieder jaar met zo’n 30 procent toe. Volgens Lelieveld is er in Nederland plek voor zo’n 50 à 60 roedels.

‘Honden gevaarlijker dan wolven’

De wolvendeskundige noemt het wolvenhek “ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar”. Daarnaast zegt hij dat niet wolven, maar honden het grootste gevaar vormen voor schapen.” Jehan Bouma is het daar niet mee eens. “Een hond pakt niet ineens 20 schapen.” En dus hoopt Bouma dat het hek er echt komt. “Het is een ambitieus plan maar het is in ieders belang dat de wolf hier niet komt”, aldus de veehouder.