Doneeractie voor veroorzakers carbidschade Joure loopt goed, actie voor gedupeerd hotel blijft steken

De teller bij de doneeractie voor de carbidschade bij het hotel in Joure blijft gestaag oplopen. De actie is gestart om om de veroorzakers te helpen die schade te vergoeden.

Op oudejaarsavond ging naast het hotel een carbidkanon af. Een enorme ravage was het gevolg. Twaalf mannen meldden zich bij de politie als verantwoordelijken. Zij gaven aan de schade te willen betalen. Op de site doneeractie.nl werd daarna een inzamelingsactie gestart onder het mom ‘we zijn allemaal jong geweest’.

Twee doneeracties

De initiatiefnemer vindt dat het bewonderenswaardig is dat de mannen zich niet verstoppen en verantwoordelijkheid nemen voor hun ‘vervelende inschattingsfout’. “Elk weekend word er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis, deze jongens wel”, schrijft de initiatiefnemer. En zo denken blijkbaar veel mensen erover, want zondag aan het eind van de ochtend stond de teller al op ruim 20.000 euro. En het bedrag blijft nog flink stijgen.

En dat terwijl het geldbedrag bij een andere doneeractie voor het hotel zelf, op dat tijdstip blijft steken onder de 1.700 euro.

Verantwoordelijkheid gepakt

Ook de boodschappen die de donateurs bij hun gift vermelden verschillen nogal. Op de pagina voor de veroorzakers van de schade wordt gesteld dat de mannen een inschattingsfout hebben gemaakt, maar dat ze zich in ieder geval niet verstoppen. En donateur van een groot bedrag schrijft bijvoorbeeld: “Ik vind het erg dat het gebeurd is, maar ook heel flink dat jullie je gemeld hebben. Gelukkig Nieuwjaar.”

Een andere gever vermeldt de volgende boodschap: “Heel goed dat deze echte mannen zich gemeld hebben en hun verantwoordelijkheid nemen, dit is een voorbeeld voor de rest van Nederland. Deze mannen moeten daarom geholpen worden!”

Ondoordachte actie

In Joure zou overigens niemand de actie van de mannen goedkeuren, zo vertelt een anonieme donateur. Het is gewoon een stomme en ondoordachte actie van een paar jonge mannen. Maar er is wel een aantal mensen dat vindt dat de hoteleigenaar over de rug van de jongens de aandacht zoekt.

Volgens de donateur wordt de omvang van de schade nogal overdreven en had die zelfs al opgelost kunnen zijn, maar dat zou de eigenaar niet hebben toegelaten. Dat is ook een van de redenen dat deze donateur ervoor koos om te doneren via de inzamelingsactie voor het ‘carbidakkefietje’ en niet via de actie voor het hotel zelf.

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Op de donatiepagina voor Hotel Anne Klare, klinken heel andere geluiden: “Laat het die twaalf vandalen gewoon betalen, nu ga je mensen stimuleren om andermans spullen te vernielen. Om vervolgens een inzameling actie te organiseren.” en “Ik werd geraakt door het Facebook-filmpje dat gedeeld werd. Tuig. Heel veel succes.”

