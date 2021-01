Voetgangster komt om het leven in Wijster door ongeval met trein op onbeveiligde overweg

Op een onbewaakte overweg in het Drentse Wijster is dinsdagochtend een voetgangster om het leven gekomen door een ongeval met een trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat het incident gebeurde op een overweg die niet is beveiligd met spoorbomen of bellen maar er staan gele waarschuwingsborden bij.

Volgens Paul Heidanus, woordvoerder van de politie, gaat het om een ongeval en zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord.

ProRail, het kabinet en onder meer spoorpersoneel willen na meerdere ernstige ongelukken af van alle onbeveiligde spoorwegovergangen. In Nederland zijn er ongeveer driehonderd van dit soort overgangen, waarvan 180 openbaar toegankelijk. Het is de bedoeling dat die publiekelijk toegankelijke niet actief beveiligde overwegen voor 2024 zijn aangepakt.

Geen andere voertuigen betrokken

Bij het ongeval met de trein tussen Hoogeveen en Beilen waren geen andere voertuigen betrokken, meldt de politie Drenthe.

