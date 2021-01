Deen (28) aangehouden voor liquidatiepoging in Sittard

In de Deense stad Ringsted is een 28-jarige Deen aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatiepoging in Sittard vorig jaar september. De man is aangehouden op verzoek van de Limburgse politie.

Het slachtoffer, een 38-jarige man raakte ernstig gewond toen hij 12 september op de Bradleystraat werd beschoten. Hij zat in een auto toen hij vanaf een motor onder vuur werd genomen. De motor werd later uitgebrand teruggevonden op de Raadskuilderweg in Geleen.

Rol bij schietpartij

Wat de precieze rol van de Deen bij de schietpartij is geweest, wordt nu verder onderzocht. De verdachte zit nu nog in Denemarken. Het is nog niet bekend wanneer hij overgebracht wordt naar Nederland.

Lees ook: Man ligt gewond op oprit in Sittard, zegt beschoten te zijn

In deze zaak hield de politie vrijdag en zaterdagochtend ook al twee verdachten aan. In Maastricht werd vrijdag een 35-jarige man opgepakt. In zijn woning werden twee vuurwapens gevonden. Zaterdagochtend vroeg werd een 36-jarige man uit Sittard opgepakt in een hotel in de gemeente Sittard-Geleen. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

#Sittard #Ringsted – De politie in Denemarken heeft op verzoek van de Limburgse politie een 28-jarige Deen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging liquidatie op de Bradleystraat in Sittard op 12 september jl. https://t.co/ITYa7zpD5Q — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) January 9, 2021

ANP