CDA-Congres: leden nipt tegen algeheel vuurwerkverbod, Hoekstra officieel lijsttrekker

Het CDA blijft tegen een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Op het verkiezingscongres – waar Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker werd gekozen – werd een voorstel voor een verbod nipt verworpen.

De partij is duidelijk verdeeld over het onderwerp. De leden van het CDA verwierpen een voorstel hiertoe met 631 stemmen, terwijl 606 leden zich voor een verbod uitspraken.

Vorig jaar ging het CDA in de Tweede Kamer wel akkoord met een inperking van het consumentenvuurwerk. De fractie steunde toen een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Bij de laatste jaarwisseling was vuurwerk verboden om de zorg te ontzien die al zwaar belast is door de coronacrisis. De roep om een algeheel verbod op vuurwerk nam hierna toe.

Hoekstra officieel benoemd tot lijsttrekker

De leden kozen de enige kandidaat Hoekstra met 95 procent van de stemmen tot lijsttrekker. Hij volgt Hugo de Jonge op die zich terugtrok als lijsttrekker omdat hij het niet zou kunnen combineren met de bestrijding van de coronacrisis.

Voor Hoekstra is het “centrale punt” het bieden van perspectief aan mensen. Hij noemde als voorbeeld jonge gezinnen. “Wij willen hen de helpende hand bieden” en zorgen dat zij meer gebruik kunnen maken van kinderopvang en ouderschapsverlof.

Het digitale verkiezingscongres van het CDA werd zaterdag afgerond. Vorige week moesten de christendemocraten hun onlinecongres stopzetten vanwege aanhoudende technische problemen.

