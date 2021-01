Brabantse veiligheidsregio's zetten definitief streep door carnaval 2021

De verlenging van de lockdown zet definitief een streep door carnaval 2021. Dat laten de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant weten. Dinsdagavond werd er tijdens de persconferentie bekend dat de lockdown met nog eens drie weken wordt verlengd tot in ieder geval 9 februari. Carnaval zou 13 februari van start gaan.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

“Het is niet onverwacht, maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u”, schrijven de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s, Jack Mikkers, John Jorritsma en Theo Weterings, in een gemeenschappelijke brief. “Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021.”

Lees ook: Familie en vrienden organiseren eigen carnavalsoptocht voor ernstig zieke Kyan (12)

‘Anders willen beginnen’

“We hadden het nieuwe jaar anders willen beginnen”, schrijven ze. “Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen.” Maar helaas, tijdens de persconferentie werd duidelijk dat het aantal coronabesmettingen te langzaam dalen en de ziekenhuisopnames te hoog zijn. “We snakken allemaal naar meer ruimte, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.”

De voorzitters laten weten de vermoeidheid en worstelingen te zien bij de Brabanders. “Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie.”

Lees ook: ‘Verplaats carnaval naar de zomer!’

Britse variant

Toch zijn er nog niet helemaal gerust op. “Het opduiken van mutaties van het coronavirus, zoals de zeer besmettelijke Britse variant, baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden.”

En daarom zetten ze nu definitief een streep door carnaval. “Het enige wat we nu kunnen doen is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op betere tijden. Want die komen, ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.”