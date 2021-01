Bredase bierbrouwers maken 'Capitoolbiertje' met iconische demonstrant op de voorkant

Sinds woensdagavond is hij ineens wereldberoemd: de geschminkte ‘Capitool-bestormer’ met zijn bontmuts met bizonhoorns. Niet is niet alleen het gezicht geworden van de rellen in Washington, maar ook van het nieuwe Bredase biertje ‘Murica’.

Tom, Willem en Remco zaten – net als de rest van de wereld – woensdagavond met open mond te kijken naar wat er bij het Capitool in Washington gebeurde. Gewapende aanhangers van Amerikaanse president Donald Trump drongen het parlementsgebouw binnen. Op dat moment was een vergadering bezig waarin de uitslag van de presidentsverkiezingen officieel bevestigd zou worden.

Biertje ‘Murica’

De verklede demonstrant Jake Angeli, die ook was binnengedrongen, sprong er duidelijk uit op de beelden en was even het middelpunt van de wereld. Binnen no time circuleerden een hoop verschillende memes van hem rond. Dat was het moment dat de drie bierbrouwers Tom, Willem en Remco van Big Belly Brewing uit Breda beseften dat ze er iets mee moesten doen.

De tekst gaat verder onder de tweet waar een van de memes staat afgebeeld:

Jake Angeli is acteur en voice-over en dankzij zijn uitdossing nu wereldberoemd. Benieuwd of dit een populair Halloween kostuum wordt pic.twitter.com/UQhCR7NGFH — Pepijn Bierenbroodspot (@real_Pepijn) January 7, 2021

“De demonstrant staat nu op de voorkant van ons nieuwe biertje ‘Murica’. Op de achterkant staat de uitleg,” zegt Tom tegen Hart van Nederland. Op de achterkant staat onder meer: ‘Haat en domheid worden rondgestrooid als confetti met de belegering van het Capitool als dieptepunt. We geloven dat ergens grappen over maken een goede manier van bekritiseren kan zijn. Dus hier een grote ‘Fuck No’ aan de haat’.

De drie hebben expres niet al te veel uitleg op de voorkant geplaatst, omdat ze mensen willen uitdagen “verder te kijken dan hun neus lang is”. Tom legt uit: “Mensen roepen al snel dat iets ‘fake news’ is zonder dat dat gebaseerd is op bewijs. Ze hebben hun gedachtes al bepaald. We willen uitdragen dat je na gaat denken wat er nou eigenlijk mee wordt bedoeld.”

Niet iedereen positief

Het biertje, een ‘fake American IPA’ met citrusvruchtsmaak, valt alleen niet bij iedereen in de smaak. Volgens Tom zijn vooral Amerikanen negatief over het idee. “Ze vragen zich dan af: waarom zet je zo’n markant figuur op de voorkant? Dan vraag ik ze vervolgens of ze ook de achterkant hebben gelezen. Want dat is precies wat wij ermee zeggen: we hebben er een verhaal bij dat we afkeuren. Wij zijn tegen deze persoon en tegen haat en de verspreiding ervan,” aldus Tom.

“Gelukkig zijn er ook een hoop mensen positief en kunnen de meesten de humor er wel van inzien,” zegt hij. Het biertje is volgende week pas te koop, maar nu al vragen slijterijen door het hele land om het biertje. “Voor we het wisten waren we helemaal uitverkocht.”