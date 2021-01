Vuurzee verwoest historische voetbaltribune in Berkel en Rodenrijs, brandstichting niet uitgesloten

De schade wordt zaterdag bij daglicht pas echt zichtbaar. Maar voor de vrijwilligers van de sportvereniging TOGB in Berkel en Rodenrijs is het duidelijk dat er van hun enige tribune niets meer over is. “Het is te hopen dat het kunstgras en de lichtmasten het wel overleefd hebben”, vertelt voorzitter Wim Saris telefonisch aan Hart van Nederland.

Vrijdagavond brak er brand uit op het terrein van TOGB. Hun historische tribune is compleet verwoest. Deze werd door vrijwilligers met blote handen afgebroken bij het vorige adres van de club en hier opnieuw is opgebouwd.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. “De politie is dat samen met ons aan het onderzoeken”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond weten. “Er is een vermoeden dat vuurwerk misschien een rol heeft gespeeld, maar dat kunnen we nu nog echt niet bevestigen. Ook is het niet duidelijk of het per ongeluk is gebeurd en uit de hand gelopen, of dat het toch expres is gedaan.”

Verdrietig

Voorzitter Wim Saris zegt dat hij blij is dat ‘slechts’ de tribune is afgebrand en dat het vuur niet is overgeslagen op de kantine of kleedkamers. “Het belangrijkste is dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Maar het ziet er verdrietig uit. Helemaal in deze moeilijke coronatijd is er juist behoefte aan goed nieuws.”

Beeld: Video Duivestein