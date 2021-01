Blue Monday bestaat niet: 'Marketingterm verspreid zich als een virus'

Het is Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar. Precies, dát voel je dus. Gelukkig is er reden om niet bij de pakken neer te zitten. De beruchte dag bestaat namelijk helemaal niet, als je het de experts vraagt.

“Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van een dag als Blue Monday”, vertelt psycholoog Jean-Pierre van de Ven aan Hart van Nederland. “De term is verzonnen door een psycholoog, in opdracht van een reisbureau dat meer zonvakanties wilde verkopen. Het is puur een marketingterm die zich verspreidt als een virus.”

Juist doordat die blauwe maandag een veelgehoorde term is, kan het zijn dat mensen alsnog een zekere somberheid ervaren. “In die zin is het een selffulfilling prophecy. Als het alleen maar gaat over hoe vervelend een bepaalde dag is, kunnen mensen van dat feit alleen al somber raken.”

Wat kun je doen?

Volgens psycholoog en woordvoerder van MIND Korrelatie Van de Ven kun je wel degelijk iets doen tegen die sluimerende somberheid. “Je doet er allereerst goed aan om regelmatig te bewegen. Niet alleen op Blue Monday zelf, maar structureel.” Om dat aan te jagen organiseert MIND Korrelatie op blauwe maandag een speciale run waarmee aandacht wordt gevraagd voor depressies.

Daarnaast benadrukt de psycholoog dat je je goed moet blijven uiten. “En dan niet tegen één iemand, maar probeer je gevoel te delen met meerdere mensen. De wetenschap dat er een groep mensen is op wie je terug kunt vallen, zorgt al voor een prettig gevoel.”

Betekenis Blue Monday

De psycholoog over wie Jean-Pierre van de Ven het heeft, is de Brit Cliff Arnall. Hij riep de term in 2005 het leven. Destijds beweerde hij een wetenschappelijke formule te hebben ontwikkeld, om het bestaan van de depressieve dag aan te kunnen tonen. Iets dat zijn vakgenoten direct in twijfel trokken.

De Britse krant The Guardian schreef vervolgens dat het hele verhaal rond de dag uit de koken zou komen van een reisorganisatie. Die zou wetenschappers geld hebben geboden om hun naam aan de theorie te verbinden, zodat het verhaal geloofwaardiger werd.

Foto: MatthewHenry via Unsplash