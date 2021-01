Blauw eerbetoon van Amsterdamse politie voor ongeneeslijk zieke Melissa (24)

De politie is je beste vriend, bewijzen de agenten die op de Dam in Amsterdam een mooi eerbetoon gaven aan de ongeneeslijk zieke Melissa. En niet zomaar één, maar “een blauwe”.

De 24-jarige Melissa heeft leukemie en deelt op haar Instagrampagina Mijn Kwaad Bloed regelmatig haar ups en downs en wordt gevolgd door veel mensen, waaronder Freek Vonk, Wendy van Dijk én een agente uit Amsterdam. Zo zag ze dat Melissa afgelopen nacht bleef slapen in Hotel Krasnapolsky aan de Dam.

Dam vol zwaailichten

De politievrouw kwam meteen in actie, ging naar het bureau, riep haar collega’s bij elkaar en met zijn allen reden ze naar de Dam. Binnen een mum van tijd stond bekende plein vol met politieauto’s en -motoren. Agenten zetten vervolgens de zwaailichten aan voor een welverdiend, blauw eerbetoon aan de leukemiepatiënte.

“Een ding wil ze niet en dat is vergeten worden als ze er niet meer is”, schrijft een wijkagent op Instagram bij een video van het bijzondere tafereel. “Lieve Melissa, de wereld zal jou niet vergeten.”

