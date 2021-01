Bijna helft van Nederlanders niet of nauwelijks getroffen door coronacrisis: 'Je moet positief blijven'

Dat 2020 een bijzonder jaar is geweest staat buiten kijf. Op verschillende vlakken moesten mensen over het hele land en de wereld zich aanpassen. Even gezellig naar het café of naar een verjaardag werd vrijwel onmogelijk. Thuiswerken en een mondkapje gebruiken werd de norm. Hoe heeft de coronacrisis jou persoonlijk geraakt? Dat vroegen wij aan ons Hart van Nederland-panel.

Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) heeft afgelopen jaar op een negatieve manier last gehad van de crisis. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.000 mensen.

Afgelopen jaar was niet voor iedereen kommer en kwel: 20 procent van de bevolking had er geen last van en 26 procent zag er zelfs de positieve kanten van in. Zo is een panellid afgelopen jaar voor het eerst moeder geworden: ”Voor mij is 2020 het mooiste jaar ooit.” Een ander lid heeft een nieuwe baan gekregen: ”Je moet altijd het positieve van een situatie inzien.”

Minder sociale contacten of ontslagen

Van de mensen die zeggen last te hebben gehad van de crisis zegt tweederde (66 procent) dat vooral het sociale leven eronder heeft geleden. Op de tweede plek staat het uitstellen of moeten afzeggen van de vakantie (37 procent), gevolgd door aanpassingen die mensen thuis moesten doen, zoals het thuiswerken (28 procent).

Tien procent van de deelnemers aan het onderzoek is ontslagen of heeft minder werk gekregen.

Lees ook: Koning steekt mensen die getroffen zijn door corona een hart onder de riem in kersttoespraak

Verwachting voor dit jaar

Voor volgend jaar is ook lang niet iedereen negatief. Er zijn meer mensen die denken dat het volgend jaar beter wordt dan mensen die denken dat het slechter wordt. ”Zeker als we na 8 januari zijn begonnen met vaccineren, zal het langzamerhand weer terug naar ‘normaal’ gaan”, denkt een panellid.

Een derde denkt dat het volgend jaar beter wordt, iets minder mensen denken dat het een vergelijkbaar jaar wordt. Een kwart durft het niet te voorspellen en slechts 6 procent denkt dat 2021 een nog slechter jaar wordt. Zo laat een panellid weten: ”Ik hóóp dat het in 2021 beter gaat, maar ik bang dat het een onzeker, chaotisch jaar gaat worden…”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.