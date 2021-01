Kabinet overweegt avondklok, maar politiek draagvlak is onvoldoende

Het kabinet wil begin volgende week een avondklok invoeren, maar burgemeesters en regeringsfracties voelen daar weinig voor. Door die weerstand is het onwaarschijnlijk dat het kabinet tijdens de persconferentie dinsdagavond de invoering van een avondklok gaat aankondigen.

In verschillende Europese landen is een avondklok al ingevoerd, maar in Nederland heeft het kabinet telkens voor andere maatregelen gekozen, onder andere om het aantal contactmomenten te beperken. Er zijn veel besmettingen in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar en alles is er nu op gericht om aantal contactmomenten verder in te perken, maar dat lukt niet goed. Een avondklok zou daarin nog een optie kunnen zijn en daarom ligt dat nog op tafel.

Daarnaast wordt volgens ANP de uitbraak van de nieuwe Britse coronavariant genoemd als reden om de avondklok weer opnieuw op tafel te brengen.

Vanavond geen aankondiging avondklok

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Charlotte Nijs stelt dat het politieke draagvlak voor een avondklok op dit moment nog onvoldoende is. Daarom wordt de avondklok vanavond tijdens de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge zeer waarschijnlijk niet aangekondigd. Onder meer D66 en veel burgemeesters voelen niks voor een dergelijke maatregel, bleek tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond.

