Automobilist keert midden op snelweg A27: 'Levensgevaarlijk dit'

Een opmerkelijk tafereel op de A27 bij Bilthoven. Daar legden camera’s van Rijkswaterstaat maandag vast hoe een automobilist midden op de drukke snelweg besluit om te keren.

Op de beelden die Rijkswaterstaat op Twitter plaatste, is te zien hoe een witte auto in een bocht van 180 graden vanaf de linkerberm een draai maakt richting de vluchtstrook aan de rechterkant van de weg.

“Keren op de snelweg is nooit een verstandige actie (112 bellen is veiliger), maar het is gelukkig goed afgelopen”, aldus Rijkswaterstaat. De reacties op de manoeuvre zijn niet mals. “Levensgevaarlijk dit”, schrijft iemand. En een ander: “Waar zit dan je verstand?”

🤨 | Eerder vandaag kwamen we deze stuntpiloot tegen op de #A27 bij Bilthoven. Keren op de snelweg is nooit een verstandige actie (112 bellen is veiliger), maar het is gelukkig goed afgelopen. pic.twitter.com/IHNzlk06Vd — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 4, 2021

Een scherpe twitteraar vraagt zich af hoe de bewuste auto in eerste instantie met de neus in de verkeerde richting op de snelweg belandde. “Dat weten wij helaas ook niet,” reageert Rijkswaterstaat.