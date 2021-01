Inferno in Woerden: meerdere auto's in de as gelegd na ontstaan vlammenzee

Op de Hobbemastraat in Woerden hebben vannacht vier auto’s in brand gestaan, een vijfde raakte zwaar beschadigd door de hitte. De brand zorgde voor veel knallen waardoor omwonenden kwamen kijken.

De brand ontstond bij een gehandicaptenvoertuig, volgens een omstander is deze van een vrouw die slecht te been is. Het autootje brandde volledig uit, alleen het metalen frame van het voertuig is nog zichtbaar. De vrouw zou volgens de omwonende ruzie hebben gehad met een man. De politie kan dit nog niet bevestigen

Vervolgens sloeg de brand snel over naar drie andere auto’s en zette een vijfde bijna in brand.

Flauwgevallen

Een man met medische problemen kreeg op de trap van de portiekflat naast de brand een aanval bij het zien van de vuurzee, hierdoor viel de man en raakte licht gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om de man te behandelen. De man mocht na behandeling in de ambulance weer naar huis.

In de loop van de ochtend gaat de forensische opsporing van de politie onderzoek doen, er wordt uitgegaan van brandstichting. De politie heeft de omgeving afgezet met lint.

Beeld: Egberts Media