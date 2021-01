Anton (76) uit Breda baalt van diefstal van zijn K'NEX-reuzenrad: 'Hoe is het mogelijk?'

Een nachtmerrie voor de 76-jarige Anton van der List uit Breda. Zaterdagnacht werd zijn reuzenrad van K’NEX uit zijn flat gestolen. Voor Anton is het maken van dit soort bouwwerken een grote hobby. Het rad dat hij zelf heeft gebouwd bestond uit duizenden stukjes.

Anton vindt het erg pijnlijk dat zijn kunstwerk gestolen is. “Ik denk nog: Hoe is het mogelijk? Wat moeten ze ermee?”, vraagt hij zich hardop af. Vooral baalt de reuzenradbouwer omdat hij alle onderdelen bij elkaar had gespaard. “Het is een hobby, zo op mijn oude dag. Mijn vrouw kijkt televisie en dan ik aan de K’NEX.”, vertelt hij.

Volgens een buurtbewoonster gaat het om drie jongens, die zij die nacht gehoord heeft. “De buurvrouw hoorde iets, maar ze durfde niet goed door de lamellen te kijken. Dat begrijp ik ook goed.”, vertelt Conny van der List, de vrouw van Anton.

‘Opa K’NEX’

De passie voor het in elkaar zetten van K’NEX-bouwwerken begon bij zijn kleinkinderen. “Opa zat er meer mee te spelen dan de kinderen”, lacht Anton. Zijn kleinkinderen noemen hem dat ook niet voor niets ‘Opa K’NEX’.

Hij stuitte twee jaar geleden op een creatie van een reuzenrad van bijna twee meter op het internet. “Ik dacht: die wil ik maken!”. Via internet verzamelde hij de K’NEX onderdelen en de stukken die hij miste haalde hij uit zijn eerdere bouwwerken. Met de donkere winterdagen hing hij er lampjes in en trok het bouwwerk veel bekijks. “De kinderen en bewoners vinden het erg mooi om te zien”, vertelt hij trots.

Zieke bewoonster opfleuren

Speciaal zette hij het rad in de gang voor een bewoonster die ernstig ziek was. “Ik wist dat zij vaak nog soms in de gang rondliep, dus besloot het voor haar daar te zetten. Ik zei tegen haar: Het rad blijft draaien totdat jij afscheid van de wereld neemt”. Inmiddels is zijn buurvrouw overleden.

Anton heeft aangifte gedaan van de diefstal, al schat hij zelf de kans klein dat hij hiermee zijn bouwwerk terug zal krijgen.

