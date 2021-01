Akwasi flipt om vragen van Radio 1 over Dam-demonstratie, intimideert journalist en pakt laptops af

In het EO/NPO Radio 1-programma Dit is de Dag wordt aan het eind van elk jaar teruggeblikt met mensen voor wie het een bijzonder jaar is geweest. Zoals op 28 december met rapper Akwasi, die onder vuur kwam te liggen om zijn Black Lives Matter-speech op de Dam. Als de presentator Hans van der Steeg hem vraagt of die speech was voorbereid of niet, breekt in de radiostudio de hel los. De rapper probeerde hem te dwingen het interview te wissen, maar inmiddels heeft de EO besloten het niet zo prettige gesprek, tóch uit te zenden.

Tijdens zijn BLM-speech zei Akwasi: “Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”. Van der Steeg vraagt aan Akwasi om hem mee te nemen naar die dag en dat doet hij, maar als de journalist probeert los te peuteren hoe die speech tot stand komt – was het gepland of spontaan – is de zelfbenoemde verhalenverteller uitverteld.

“Wil je deze kant opgaan?”, vraagt hij? Een discussie volgt, waarop Akwasi opstaat en begint te dreigen en eist dat de opname van het interview van de laptop van de technicus gewist wordt. “Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij.”

Bedreigingen

Akwasi trekt alle stekkers uit de laptop en neemt zowel de laptop van de technicus als die van Van der Steeg mee. “Ik liep meteen achter hem aan en zei hem dat die laptops niet van hem zijn, maar Akwasi zei dat hij moest afkoelen en dat hij over vijf minuten terug zou zijn. Op dat moment hoopte ik vooral dat we het gesprek konden voortzetten.”

Daar voelt Akwasi op zijn zachtst gezegd niets voor: “Denk je dat dat leuk wordt?” Ondertussen hebben de presentator en de technicus hun laptops nog niet terug. “Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops,” dreigt de rapper.

‘Ik wilde situatie redden’

Om hun laptops terug te krijgen, gaat Van der Steeg akkoord met het wissen van de laptop, omdat hij weet dat er op een ander apparaat een back-up staat. “Als je mij voor dit incident had gevraagd of ik onder dwang journalistiek materiaal zou wissen, zou ik dat nooit doen,” legt de journalist uit. “Waarom nu dan wel? Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een backup was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal.”

Het team van Akwasi en de EO hebben de laatste dagen veel contact gehad, met de bedoeling hem “de kans te geven om het interview alsnog af te maken in het EO/NPO Radio1-programma Dit is de Dag. En hem daarmee ook de kans te geven om uit te leggen waarom er gebeurde wat er gebeurde. Hij heeft besloten hier geen gebruik van te maken.” Akwasi heeft zowel schriftelijk als mondeling zijn excuses aangeboden.

EO zendt gesprek toch uit

Ondanks Akwasi’s bedreigingen en gedrag heeft de EO, dat zich in deze kwestie liet informeren door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, besloten het gesprek toch uit te zenden, vertelt eindredacteur Jan Pieter Kos. “Het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden.”

