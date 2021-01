Actievoerders Extinction Rebellion opgepakt in Den Haag

Vijftien actievoerders die met krijt teksten op ramen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag aan het schrijven waren, zijn woensdagochtend opgepakt. De vijftien werden aangehouden omdat de demonstratie niet was aangekondigd, meldt een woordvoerder van de politie.

De actievoerders zijn van Extinction Rebellion. De actiegroep meldt met afwasbaar krijt “de gevolgen van het falend overheidsbeleid” op het raam van het ministerie te hebben gezet. Het zou daarbij gaan om leuzen als ‘3 graden opwarming in 2100’ en ‘½ tot 1 m zeespiegelstijging in 2100’.

In Den Haag worden op dit moment demonstranten van @NLRebellion bij het @MinisterieEZK gearresteerd. Politie staat in contact met burgemeester en die geeft aan dat politie mag arresteren. Niet vanwege plegen strafbare feiten maar omdat er geen toestemming is voor de demonstratie.

— Rosanne Rootert (@RRootert) January 6, 2021