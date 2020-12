Veel schade na zware aardbeving in Kroatië, onduidelijk of er Nederlanders vastzitten

Kroatië is rond het middaguur opgeschrikt door een enorme aardbeving in de omgeving van hoofdstad Zagreb. Ook andere steden zijn zwaar getroffen. Volgens burgemeester Darinko Dumbović van Petrinja, vlakbij het epicentrum van de beving, is de halve stad verwoest.

Lokale hulpdiensten melden dat er veel gewonden zijn. Of er doden vallen te betreuren, is nog niet duidelijk. Veel mensen worden onder het puin vandaan gehaald. In Petrinja zou een kind zijn omgekomen, maar details ontbreken nog. Mensen vluchten in paniek de straat op.

Nederlanders

Op beelden is te zien dat er gebouwen zijn ingestort. Het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken roept iedereen op kalm te blijven en naar buiten te gaan. Die oproep doen ze vooral aan mensen die in beschadigde gebouwen verblijven. Hoofdstad Zagreb zat vlak na de aardbeving zonder elektriciteit. Ziekenhuis zijn ontruimd en de politie roept iedereen op alleen in noodgevallen nog in de auto te stappen.

Of er Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de beving is nog niet duidelijk. Navraag van Hart van Nederland bij het ministerie van Buitenlandse Zaken leert dat er nog geen hulpverzoeken binnen zijn gekomen. Ook het Rode Kruis zegt nog niets over de situatie van eventueel aanwezige Nederlanders te weten. Wel stellen ze dat deze aardbeving veel ernstiger lijkt dan de bevingen die eerder werden gevoeld in het land.

Via sociale media roept het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in Kroatië op om zich te melden bij familie of vrienden. De beving had een kracht van 6.3 op de schaal van Richter.