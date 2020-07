Kledinglijn als eerbetoon aan zoontjes die overleden door vroeggeboorte

Iedere dag overlijden in Nederland baby’s door vroeggeboorte. De Drentse zwagers Jeroen Mons en Tim van Dalfsen hebben er allebei mee te maken gehad. Om iets met dat verlies te doen – en het om te zetten naar iets positiefs – zijn Jeroen en Tim een eigen kledinglijn gestart. ByKees, vernoemd naar het baby’tje dat Tim en zijn vriendin Birgit eind vorig jaar verloren door een vroeggeboorte.

Kees kwam eind 2019 al na 24 weken ter wereld en knokte vijf weken lang voor zijn leven in het UMCG in Groningen, terwijl Jeroen en zijn vriendin Sanne er zo’n vier jaar geleden bij de twintigweken echo achter kwamen dat hun zoontje Naud niet levensvatbaar was. Een erg zware periode voor de mannen en hun vriendinnen, die zussen zijn.

Verlies verwerken

Kees, het zoontje van Tim en zijn vriendin Birgit, overleed eind 2019. Jeroen en zijn vriendin Sanne kwamen er vier jaar geleden bij de 20 weken-echo achter dat hun zoon Naud het niet zou redden. De zwagers wilden graag iets doen met het verlies. Enerzijds ter verwerking, anderzijds om het betekenis te kunnen geven. Daaruit kwam het idee van Jeroen om een eigen kledinglijn te beginnen.

“Het is niet alleen voor Kees en voor Naud, maar voor alle ‘sterrenkindjes’, vroeggeboren en overleden baby’tjes in Nederland”, vertelt Jeroen. “We zijn nog maar net gestart en de reacties stromen binnen. Het blijkt dat veel mensen er in hun directe omgeving mee te maken hebben gehad. Iedereen kent wel iemand die zo’n verlies heeft moeten verwerken. Het is alleen al iets moois dat er nu zo open over gepraat wordt, dat mensen hun ervaringen met elkaar kunnen delen.”

Kledinglijn

De eigen kledinglijn met speciaal ontworpen t-shirts is inmiddels in productie en de eerste pre-orders zijn al binnen. De opbrengst van de unieke shirts gaat naar de stichting Strong Babies, een stichting die tot doel heeft het aantal vroeggeboortes terug te dringen. “We zijn best wel verbaasd door alle aandacht. Ons grootste doel is natuurlijk het terugdringen van het aantal vroeggeboorten. En dat kan bijvoorbeeld door het doen van onderzoek.”