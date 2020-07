Bij een steekpartij in Rotterdam zijn woensdagmiddag twee tieners gewond geraakt. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde rond 13.15 uur op de Vonder in het zuiden van de havenstad. Twee tieners uit Rotterdam kregen ruzie met elkaar. Op een gegeven moment werd er gestoken en raakte een 14-jarige jongen zwaargewond. De andere jongen (13) had lichte verwondingen.

Beide ruziemakers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de zwaargewonde tiener eraan toe is, is niet bekend. De verwondingen van de andere jongen bleken volgens de politie mee te vallen. Hij is aangehouden en wordt verhoord.

Beeld: Video Duivestein