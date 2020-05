Zwaarbewapend arrestatieteam overmeestert meszwaaiende man na hondenruzie

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een gewapende man overmeesterd in zijn woning aan de Hilversumsestraat in Den Haag. De man had kort daarvoor een vrouw die haar hondje uitliet en agenten bedreigd met een groot mes.

De vrouw liet haar hondje uit op een pleintje aan de Gooilaan, toen de man en zijn hond haar passeerden. De grote hond beet het kleine hondje van de vrouw plotseling in zijn kop.

Groot mes

Nadat de vrouw de twee honden uit elkaar had gehaald, ging ze verhaal halen bij het baasje van de grote hond. Die bedreigde haar vervolgens met een groot mes. Daarna rende de man naar zijn woning aan de Hilversumsestraat, waarop de vrouw de politie belde.

Agenten die ter plaatse kwamen om met de man in gesprek te gaan, werden door hem ook bedreigd met het mes. Een onderhandelaar van de politie heeft nog geprobeerd op de man in te praten, maar ook dat bleek tevergeefs.

Stuntgranaat

Een zwaarbewapend arrestatieteam werd daarom ingezet en viel met een stuntgranaat de woning van de man binnen. Hij werd snel overmeesterd en is overgebracht naar het politiebureau.

