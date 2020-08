Zorgtopper Willie (75) uit Hilversum moet met pensioen: 'Ik vind het verschrikkelijk'

De 75-jarige Willie Zwaneveld uit Hilversum werkt al bijna haar hele leven in de zorg. Aan stoppen moest ze niet denken. Toch is maandag het moment daar voor Willie om afscheid te nemen. Ze gaat met pensioen, al was ze liever nog wat jaartjes doorgegaan. “Ik ben er nog helemaal niet aan toe om te stoppen.”

Willie belt aan bij het echtpaar Lieverts, bij wie ze haar allerlaatste werkdag afsluit. “Ik vind het wel jammer, ik ga haar echt missen”, vertelt cliënt Joop. “Het is er één uit duizenden. Ik heb weleens gezegd: je lijkt mijn moeder wel!”

Willie begon in de verzorging toen ze 16 jaar oud was en haar moeder met nierstenen in het ziekenhuis belandde. “Mijn broertje was toen drie maanden oud en die heb ik toen helemaal verzorgd, helemaal gewassen. Ik deed het hele huishouden.” Een jaar later gaat ze aan de slag in een kliniek van het Rode Kruis. Het is de start van haar bijna 60 jaar lange loopbaan in de zorg.

‘Mijn hart doet zeer’

“Ik heb het altijd heel fijn gevonden”, zegt Willie als ze terugkijkt op die jaren. “Dat je iets kunt betekenen voor de ander, voor degene die het nodig heeft. Dat je kan geven wat jij dan nog wel kan.” Het afscheid valt haar dan ook zwaar. “Het doet hartstikke pijn, mijn hart doet gewoon zeer.”