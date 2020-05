Zorgpersoneel grijpt Dag van Verpleging aan om actieplan te presenteren om zorg te verbeteren

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer inspraak krijgen op de werkvloer en financiele waardering krijgen. Dat staat in het actieplan van van vakbond NU’91 dat dinsdag is gepresenteerd op de Dag van de Verpleging. Nu meer dan ooit weten wij en politiek Den Haag hoe belangrijk de zorg is.

De beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging grijpt deze dag aan om niet alleen kaartjes te sturen en vlaggen uit te hangen, maar ook om tot daadkrachtige actie komen.

‘Er moet meer gebeuren dan applaudisseren’

Zo komt NU’91 (belangenbehartiger voor verplegenden en verzorgenden) met een aantal ‘veranderpunten’. Die moeten de zorg klaar maken (en houden) voor de toekomst. Applaus en de vlag uit is “ontzettend mooi” maar er moet meer gebeuren, vindt de organisatie.

Voorzitter Stella Salden van NU’91: “Ook na deze crisis moet deze waardering blijven. We willen ervoor zorgen dat het beroep weer aantrekkelijk en gezond wordt. Te vaak wordt over verpleegkundigen en verzorgenden gesproken, in plaats van dat het gesprek met hen wordt aangegaan.”

Veranderpunten

De vijf veranderpunten, vastgelegd in een pamflet, komen voort uit de zorgmedewerkers zelf. Er moet meer naar ze worden geluisterd en ze moeten meer zeggenschap krijgen over verpleegkundige besluitvormingen.

Ook dient er meer oog te komen voor mentale ondersteuning en nazorg, en niet alleen in de huidige coronatijd. Verder moet er een passend salaris komen dat recht doet aan het werk, de hoge werkdruk, en de fysieke en geestelijke belasting van het vak.

Diepe buiging

Het pamflet gaat dinsdag naar het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), politici en werkgeversorganisaties. Salden: “We hebben er vertrouwen in dat werkgevers en de politiek nu inzien dat het echt anders moet. Samen moeten we ervoor zorgen dat het vak weer toekomstbestendig wordt.”

In Den Haag kon het pamflet en alle zorgmedewerkers rekenen op een ‘diepe buiging’ van zorgminister De Jonge: ”Zeker nu de strijd tegen het coronavirus zoveel van hen vraagt en Nederland zo op hen leunt.”

Ook de andere twee bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid prijzen de verpleegkundigen. “Dag en nacht zijn jullie in touw om professionele en liefdevolle zorg te geven”, zegt collega-minister Martin van Rijn (Medische Zorg) op Twitter. Staatssecretaris Paul Blokhuis kiest soortgelijke woorden van dank, net als minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie).