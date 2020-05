Zorghelden teleurgesteld na mislukte actie voor gratis vliegtickets

Honderden verpleegkundigen en verzorgenden zijn verbijsterd over de gang van zaken rond een initiatief van beroepsvereniging V&VN en KLM. Tweeduizend gratis retourtickets zouden worden verdeeld onder het zorgpersoneel om hen te bedanken voor al het werk in de coronacrisis. Maar de vraag was zo groot dat veel verpleegkundigen niet mee konden dingen om de tickets.

Ellen Sino is een van de verpleegkundigen die graag had deelgenomen aan de actie. Ze maakt als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp van dichtbij de druk op de zorg mee. Ellen wilde samen met collega’s in het tweede van de in totaal drie inschrijfmomenten meedingen om de tickets, maar toen bleken alle reizen op het eerste lotingsmoment al verdeeld.

Mislukte actie

In een blogbericht biedt de bestuursvoorzitter Gerton Heyne van V&VN excuus aan iedereen die is teleurgesteld. ”De belangstelling voor de actie op het eerste inschrijfmoment afgelopen maandag was massaal. Op enig moment zaten er 27.000 mensen in het aanmeldingssysteem, terwijl tienduizenden meer probeerden erin te komen”, schrijft Heyne.

De beroepsvereniging omschrijft de drukte in de systemen met de kaartverkoop van een concert in de Amsterdam Arena. Hierdoor kregen veel meer mensen het bericht dat het gelukt was zich in te schrijven voor een ticket dan gepland. Niet één derde, maar alle tickets werden daardoor in een keer vergeven. Een tweede en derde lotingsronde werden geannuleerd. Alle tickets waren immers allemaal vergeven.

De actie voor het zorgpersoneel is een samenwerking tussen V&VN en KLM. Deelnemers van het Flying Blue puntenspaarprogramma van KLM doneerden massaal hun punten waarmee gratis retourvluchten voor verpleegkundigen en verzorgenden konden worden bekostigd.

Teleurstelling

Ellen en haar collega’s zagen het al helemaal voor zich. Na een lange en zware tijd waarin de verpleegsters veel patiënten met corona op de IC hebben geholpen droomden ze al van een gezamenlijke reis. De klap was dan ook extra groot toen ze er op woensdag achterkwamen dat alle tickets al weg waren. ”Een collega werd maandag nog opgeroepen, omdat ze moest helpen op de IC. Die kon daardoor dus niet aan de actie meedoen.” Op Facebook waren er honderden boze reacties over de wijze waarop de tickets zijn verdeeld.

V&VN vindt het vervelend hoe de verdeling is verlopen, maar gaat de tickets intrekken. De eerste optie was een deel van de 2.000 mensen met een gelukte inschrijving alsnog teleurstellen met de boodschap: ”sorry, we hebben een fout gemaakt, maar u krijgt uw kaartje bij nader inzien toch niet”, schrijft voorzitter Heyne. En daarnaast het risico lopen dat ook bij de tweede en bij de derde inschrijving de systemen het zouden begeven.