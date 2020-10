Zorgen om vermiste Xiao Li (19) uit Heerhugowaard, politie stuurt foute burgernetmelding

De politie maakt zich vanwege “de situatie” flinke zorgen om de vermiste Xiao Li (19) uit Heerhugowaard. Ze verliet donderdagmiddag zonder iets te zeggen haar ouderlijk huis en kwam niet meer terug.

Wat “de situatie” is waarom de vermissing van Xiao Li de politie zorgen baart, kan een woordvoerder vrijdagochtend niet zeggen. Duidelijk is wel dat de politie naarstig op zoek is naar de jonge vrouw.

Zo is Xiao Li te herkennen

Donderdagmiddag stuurde de politie gelijk een burgernetmelding uit. Daaruit blijkt dat wordt gezocht in de omgeving van Bergen. Xiao Li is te herkennen aan een ronde, gouden bril. Ze draagt mogelijk zwarte sneakers met witte zool en een jack met bontkraag. Ze is 1.60 meter lang.

Xiao Li is ook op de lijst van vermiste personen gezet op de website van de politie. Daar laat de politie ook een foto van de vrouw van Aziatische komaf zien. Volgens dat bericht draagt Xiao Li een donkerblauwe trui met daarop in witte letters het merk ‘Superdry’. Ze draagt ook een zwarte joggingbroek met twee witte strepen over de zijkanten.

Foute burgernetmelding

Donderdagavond trok de politie het burgernetbericht weer in. “De vermiste dame is aangetroffen. Dank voor het uitkijken”, viel er te lezen. Maar uit navraag blijkt dat dat een foutje is geweest. Xiao Li is nog altijd vermist en de politie is nog altijd naarstig naar haar op zoek.