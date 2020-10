Grote zorgen over achterblijven meldingen huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Huiselijk geweld is in Nederland een groot probleem en verdient meer aandacht, zegt Stichting Veilig Thuis, een landelijke netwerk van 26 meld- en adviespunten. De verwachting was dat het aantal meldingen van huiselijk geweld door de coronacrisis zou toenemen, maar dat is niet gebeurd. PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul maakt zich daar grote zorgen over.

Zij denkt dat het aantal incidenten van geweld achter de voordeur wel degelijk is toegenomen, maar dat het niet wordt gemeld. Dit komt omdat de meeste meldingen niet worden gedaan door slachtoffers maar door professionals. En door de coronacrisis komen zij niet meer over de vloer bij kwetsbare gezinnen.

De 22-jarige student Tessel ten Zweege weet als geen ander hoe moeilijk het is om zelf te maken te krijgen met huiselijk geweld. Een paar jaar geleden komt ze haar vriend, inmiddels ex-vriend, tegen wanneer hij op vakantie is in Amsterdam. De 25-jarige Brit krijgt een baan in Nederland en onder het mom ‘nieuwe baan, maar nog geen woning’ trekt hij bij Tessel in.

‘Ik breek je nek’

Het loopt al snel uit de hand: als Tessel met vriendinnen op stap is en laat weten dat het wat later wordt, appt hij haar dat ze thuis moet komen en als ze dat niet doet, hij haar spullen kapot maakt. De eerste keer dat hij haar zo appt wordt Tessel boos, maar als ze dan thuis komt heeft hij inderdaad de boel vernield.

Het is nog maar het begin en het wordt in rap tempo erger: wat begint met hardhandig vastpakken, slaat om in met geweld, tegenhouden dat ze weggaat, slaan en bijten. Tessel wordt met de dood bedreigd als ze met vriendinnen wil afspreken “Ik breek je nek” en als ze zegt dat ze een eind wil maken aan de relatie, zegt hij: “dan ga ik je iets aandoen”.

Politie

De politie inschakelen doet Tessel niet: haar vriend gebruikt drugs, heeft telkens akkefietjes met de politie en trekt zich daar niets van aan. Ze denkt dat het geen zin heeft om te politie om hulp te vragen. Tessel durft het aan niemand te vertellen: hij bedreigt haar, maar ze vindt het zelf ook gênant.

Ze ziet zichzelf als een sterke feministische vrouw. Ook een opmerking van een vriendin over blauwe plekken die ze ziet bij Tessel draagt bij aan de schaamte en ze zegt niets. Ze zit gevangen in de situatie. Tessel leeft zó in angst voor haar vriend dat ze op een gegeven moment niet eens meer bang is dat hij haar een keer echt dood slaat, het maakt haar niets meer uit.

Bloederige tandafdruk

De omslag komt na maanden, als ze een bloederige tandafdruk in haar gezicht heeft omdat haar vriend haar heeft gebeten en hij zich seksueel op begint te dringen. Er ontstaat een hevige ruzie die uitmondt in een vechtpartij. Met alle kracht die zich nog in zich heeft, lukt het Tessel haar vriend uit huis te zetten.

Aan de opzichter van haar gebouw vraagt ze om hem nooit meer binnen te laten. Hierna is haar ex nog één keer bij haar langs geweest om spullen op te halen onder toezicht van diezelfde opzichter. Zelf was ze niet thuis.

Uit schaamte heeft ze een jaar lang de precieze reden van hun breuk voor zich gehouden. Inmiddels is ze in therapie en heeft ze het haar vriendinnen verteld. Als ze terugkijkt op die periode, beseft ze dat ze nu meer op haar hoede is voor geweld in relaties. Aan de ene kant is ze beschadigd, maar aan de andere kant weet ze nu wel wat haar grenzen zijn en is ze daar bedacht op.

Thuis een onveilige plek

Het verhaal van Tessel staat niet op zichzelf. Maandelijks krijgt Stichting Veilig Tuis ruim tienduizend meldingen van geweld achter de deur. Thuis is de meest onveilige plek voor veel vrouwen, zo zegt Tweede Kamerlid Van den Hul, zelf ervaringsdeskundige als het gaat om geweld in huiselijke sfeer. Het speelt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. “Om de tien dagen komt in Nederland een vrouw om het leven als gevolg van huiselijk geweld en er zijn nog veel vooroordelen over huiselijk geweld.”

Zo is vertrekken uit een gewelddadige situatie niet makkelijk: “Net iets minder dan de helft van de vrouwen in Nederland is financieel niet zelfstandig en als er kinderen zijn is er de vrees dat die uit huis geplaatst worden als je aan de bel trekt.” Van den Hul maakt zich sterk voor laagdrempelig maatwerk.

Heb jij hulp nodig of ken je iemand die slachtoffer is van huiselijk geweld en wil je er over praten?

Je kan dan gratis en anoniem chatten of bellen via VeiligThuis.nl of via Fier.nl