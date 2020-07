'Mijn 10-jarige zoontje werd aangerand door nalatigheid van zorginstelling'

Een 10-jarig jongetje is tijdens zijn behandeling in een zorginstelling in Reek het slachtoffer geworden van aanranding. Zijn vader brengt de zaak nu onder de aandacht, omdat hij vindt dat de instelling fouten heeft gemaakt.

De jongen verblijft al een tijdje in de instelling Maashorst, omdat hij lijdt aan ADD en ODD. Er is met de medewerkers afgesproken dat hij alleen met één van hen het terrein mag verlaten. Het is 23 juli 2020 als het jongetje buiten mag spelen. Het kind wordt benaderd door een jongen die vroeger zelf bij Maashorst onder behandeling was. Dan gaat het mis. “Buiten toestemming om van ouders of jeugdzorg hebben ze groen licht gegeven aan mijn zoon dat hij met voor hem een vreemde het terrein af mocht”, zo vertelt de vader aan Hart van Nederland.

Metaaldetector

De eveneens minderjarige jongen had een metaaldetector en dat vond het slachtoffertje erg interessant. Eenmaal van het terrein af, vertelt de jongen dat er in de bosjes altijd wel wat de vinden is met de detector. Het blijkt een smoesje te zijn: het 10-jarige jongetje wordt de bosjes ingelokt en daar aangerand.

“Ik werd rond 18.00 uur die avond gebeld via WhatsApp Video”, blikt zijn vader terug. “Hij was helemaal overstuur. Hij is het slachtoffer geworden van seksueel geweld, maar hij vertelde dat de groep hem niet geloofde.” De vader gelooft zijn zoon wel. “Bij mij sprongen alle stoppen door en ik belde direct de groep. Ze waren geschrokken, maar gingen wachten op antwoord van hun achterwacht om aan de hand van die informatie actie te gaan ondernemen.”

Dat vond de vader te lang duren. “Ik heb direct de politie gebeld. Die namen het erg serieus en hebben er direct een team heen gestuurd.”

‘Mijn zoon is voor de rest van zijn leven getekend’

Zijn zoon werd verhoord en naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Op een speciale afdeling voor seksueel geweld werden DNA-monsters veilig gesteld. Een dag later deed de vader aangifte. “Zaterdag rond 13.00 uur kreeg ik een telefoontje van de politie dat de dader was opgepakt en dat hij heeft bekend. Als de groep hem wel serieus had genomen, was het veel sneller gegaan.”

De politie bevestigt de aanhouding. De jongen wordt verdacht van het plegen van ontucht met een minderjarig kind. “De verdachte is inmiddels verhoord en voorgeleid. Het onderzoek loopt nog en op een later moment zal het Openbaar Ministerie besluiten wat er verder met de verdachte gaat gebeuren”, laat een woordvoerder weten in een schriftelijke reactie.

De vader van het jonge slachtoffer is blij dat de jongen is opgepakt. “Maar mijn zoon is wel de rest van zijn leven getekend hierdoor.” Hij vindt dat de kliniek nalatig is geweest. “Alle ouders hebben het al moeilijk genoeg dat hun kind tijdelijk niet thuis kan wonen. Je moet vertrouwen op de instanties, maar het valt ontzettend tegen.”

Mosterd na de maaltijd

De Koraalgroep, waar de Maashorst onder valt, laat weten bekend te zijn met de zaak. Ze heeft een onderzoek ingesteld, maar tot die is afgerond doet ze verder geen mededelingen. Een woordvoerder wil wel graag kwijt dat het gaat om minderjarige, kwetsbare personen.

Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden redelijk. Hij is afstandelijk en wil niet meer met andere kinderen spelen. “Hij trekt bij niemand meer zijn broek uit. Het is helaas niet meer terug te draaien. Hoe ze het ook gaan oplossen, of uitzoeken, of hoe het ook kwam, het is mosterd na de maaltijd.”

Zieke gedachten

De verdachte is onder bepaalde voorwaarden in vrijheid gesteld. “Dit komt onder meer door zijn persoonlijke omstandigheden”, laat de politie aan Hart van Nederland weten. “Het gaat om een kwetsbare verdachte en een kwetsbaar slachtoffer. In hun belang willen wij verder niet meer kwijt op dit moment.”

Dat de verdachte ook werd behandeld in een instelling maakt voor de vader van het slachtoffer niet uit. “Hij heeft zieke gedachten in zijn hoofd. Het is gewoon een seksueel misdrijf”, zo besluit hij.