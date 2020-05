‘Nee! Mama! Mama!’ Een ijzingwekkende schreeuw van een jongen, vlak nadat een auto zich met hoge snelheid in de gevel van zijn ouderlijk huis in Bergentheim boort. De 56-jarige vader en 53-jarige moeder van de jongen zijn op dat moment in de woonkamer en raken allebei gewond.

Amber Keizer woont naast de getroffen woning en ligt op de bank te slapen als de auto zich in de woning van haar buren boort. Haar vader gaat er direct heen om poolshoogte te nemen. Bij de woning treft hij naast een enorme ravage twee gewonden aan. “Eén iemand lag onder het puin onder die auto en een ander zat met zijn nek tussen de kachelpijp en de muur,” vertelt Amber.

Onder invloed

Eenmaal weer thuis, hoort ook Amber van haar vader wat er is gebeurd. “Ik was alleen maar aan het huilen”, zegt ze. Niet veel later stormt de politie hun woning binnen. “We moesten onze spullen pakken en wegwezen. In eerste instantie was er nog iemand op de vlucht”, vertelt het buurmeisje, die vannacht niet meer thuis heeft geslapen.

Uiteindelijk blijkt het om één verdachte te gaan, een 51-jarige man uit Hardenberg. Volgens de politie was hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Agenten geven de man een stopteken, maar dat wordt genegeerd, waarna de verdachte er op hoge snelheid vandoor gaat. Een wilde achtervolging volgt. Op de Van Roijensweg verliest de bestuurder de macht over het stuur. Zijn auto raakt van de weg, slaat over de kop en belandt met een enorme klap op de kop in de woonkamer van de woning.

“We hebben de politie gisteren gesproken en die zij dat hij sneller dan 150 kilometer per uur moet zijn gegaan,” vertelt Amber. De man is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en zal worden verhoord zodra dit mogelijk is, meldt de politie.

‘Nee! Mama! Mama!’

In de woning woont een gezin met drie kinderen: twee dochters en één zoon. De twee dochters wonen niet meer thuis. De zoon van het gezin zit samen met een vriend achterin de keet, als ze in de verte politiesirenes horen. Daarop besluit de vriend van de zoon de achtervolging te gaan filmen. Op de beelden, die later op internet verschijnen, is te zien hoe de bestuurder van de auto de macht over het stuur verliest en met een enorme klap tot stilstand komt in de woonkamer van de woning. “Nee! Mama! Mama!”, schreeuwt de zoon het uit.

De jongen spoedt zich naar de ravage bij zijn ouderlijk huis. “Zijn vader lag onder de auto onder het puin. Die heeft hij zelf nog bevrijd voordat de ambulance er was”, vertelt zijn buurmeisje Amber. “Hij had vooral heel veel bloed aan zijn hoofd, maar verder niet heel ernstig. Zijn vrouw, die vastzat met haar hoofd, heeft een nekkraag om gekregen.” Beide bewoners zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Amber was het stel “goed aanspreekbaar” toen ze mee gingen met de ambulance. Hun toestand is stabiel.

Lees ook: Auto doorboort woning in Bergentheim na politieachtervolging

De auto van de verdachte in beslag genomen voor verder onderzoek. Nader onderzoek van de politie moet uitwijzen waarom de man zo hard reed en of onder invloed was van alcohol of drugs.