Nu al de zonnigste lente ooit gemeten, oud record uit 2011 verpulverd

Met nog een kleine week te gaan is de lente van 2020 nu al de zonnigste lente die ooit is gemeten. Dat meldt Weer.nl maandagmiddag.

De meteorologische lente begon op 1 maart. Sinds die dag heeft de zon in ons land inmiddels 713,4 uur geschenen. Daarmee is het oude record uit de lente van 2011 nu al verbroken. Komende week blijft het volgens de voorspellers flink zonnig, dus het lijkt erop dat het record flink aangescherpt wordt. Voor de zomer begint zouden we zelfs boven de 780 zonuren kunnen komen.

Zonnigste meimaand ooit gemeten

Volgens de experts hangt er nog een record in de lucht. Deze mei lijkt de zonnigste te worden sinds het begin van de weermetingen. Er zijn nog ruim 50 uur nodig om mei 2008 uit de boeken te krijgen.

De verwachting is dat dat komende week ruimschoots gehaald gaat worden. Weer.nl gaat uit van gemiddeld zeker 10 uur zon per dag, gedurende de rest van de maand.

Foto: ANP