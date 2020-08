Ruim duizend gestrande reizigers op Eindhoven Airport wegens zieke werknemer bij luchtverkeersleiding

Ongeveer 1400 reizigers zijn vandaag gestrand op Eindhoven Airport op hun vlucht. Volgens een woordvoerder van de luchthaven konden vrijdagochtend in totaal zestien vliegtuigen niet vertrekken als gevolg van een capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol. Defensie laat weten dat er iemand ziek is.

De passagiers van drie vluchten zijn vrijdagochtend met bussen naar andere vliegvelden gebracht: één bus naar Maastricht Aachen Airport, en één bus naar vliegveld Niederrhein in het Duitse Weeze.

De vertraging leidt tot de nodige drukte op het vliegveld. De luchthaven past naar eigen zeggen ‘crowd management’ toe om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar staan. Buiten de terminal dragen veel mensen geen mondkapjes, maar dat hoeft daar ook niet, zei de woordvoerder.

Rond 12.30 uur verwacht ze dat het vliegverkeer weer op gang komt. Dan worden alleen mensen in de terminal toegelaten die met de eerste vluchten kunnen vertrekken, de rest moet nog even buiten wachten.

Het is niet de eerste keer dat het vliegverkeer van en naar Eindhoven last heeft van een capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding. Afgelopen december kon er ook verschillende dagdelen niet worden gevlogen door een tekort aan verkeersleiders.

De 1,5 meter is dood, we moeten en zullen hutje bij mutje in het vliegtuig. Zucht. Kijk dan toch naar die foto’s op Eindhoven Airport. #dikkeik #koekoek | Vliegverkeer Eindhoven Airport plat door zieke bij luchtverkeersleiding https://t.co/FKZyHgcHdh via @NOS pic.twitter.com/AUu6a3Hz94

— Marijke Beintema (@msbeintema) August 7, 2020