Het aantal vakantieboekingen voor komende zomer loopt gestaag op, dat laat reisorganisaties Corendon en ANWB donderdag weten. Zeker na alle goede berichten rondom een coronavaccin zien reisorganisaties de boekingen voor de zomervakantie oplopen.

Om de drempel nog lager te maken introduceert Corendon ‘voucherloze zomervakanties’. Bij annulering krijgen mensen binnen twee weken hun geld terug. Het gaat om vakanties met vanaf 1 april 2021 die door Corendon geannuleerd moeten worden vanwege het coronavirus.

“We merken dat onze klanten niet kunnen wachten om weer op vakantie te gaan. Ze hebben de voorpret nodig en willen zich kunnen verheugen op een toekomstige vakantie”, vertelt Atilay Uslu, Directeur-eigenaar Corendon. “We gaan er vanuit dat we volgend jaar weer op een normale manier vakantie kunnen vieren en dat de vakantie weer in het teken kan staan van ontspanning en zorgeloos genieten.”

Lees ook: Negen op de tien Nederlanders wil ‘oranje’ reisadvies voor Curaçao

Kamperen

Ook ANWB ziet het aantal boekingen stijgen. “Direct na de persconferentie zagen we dat mensen direct weer tickets kochten voor musea en pretparken”, vertelt ANWB-directeur Marjon Kaper. “Ook zien we dat mensen zin hebben om te kamperen. Ze willen de natuur in. Ook gezinsvakanties voor de zomer- of meivakantie worden geboekt.”

Angela en Dominique Patuel kijken halsreikend uit naar de mogelijkheid om volgend jaar op vakantie te gaan. Dominique werkt als ambulance chauffeur en heeft dus een erg zwaar jaar achter de rug. “Ik heb erg veel patiënten en narigheid gezien”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “We hebben het echt heel druk gehad, en nog steeds. Het is nog niet voorbij, maar we merken wel dat er een klein beetje licht aan de horizon is.”

Lees ook: Herfstzonnetje zorgt voor extreme drukte in bosgebieden

Griekenland en Turkije

En dus is het hoog tijd om na te denken over een mooie bestemming voor de zomervakantie. “We zijn twee keer eerder in Egypte geweest, daar vind ik het altijd heel erg leuk en mooi”, vertelt Angela. “Maar we kijken ook naar Griekenland en Turkije. Als er maar zon is.” Griekenland en Turkije zijn volgens Uslu de populaire vakantiebestemmingen van volgend jaar. “Ze strijden een beetje om de nummer één en twee.”

Een van de redenen waarom de familie Patuel het aandurft om alvast te boeken, is omdat ze bij annulering gewoon hun geld terugkrijgen. “Het geeft toch wat meer zekerheid.” Voor nu genieten ze vooral van de voorpret. Ook hun twee dochters doen enthousiast me. “Je ziet gewoon al je vakantie, hoe mooi het eruit ziet”, vertelt een van de dochters. “Je bent heel lang bezig geweest met allemaal verschillende dingen en dan kun je toch ontspannen op een andere plek”, vult de andere dochter aan.