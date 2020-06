Zomerse temperaturen, wind, regen én onweer: onstuimig weekend voor de boeg

Het weer in Nederland wordt de komende dagen veel warmer, maar ook instabieler. Het zal gaan regenen, waaien en mogelijk ook gaan onweren. Vooral het noordoosten van het land moet zaterdag en zondag waarschijnlijk de borst natmaken, melden de meteorologen van Weer.nl.

Na een aantal dagen met veel regen zal het vrijdag in het hele land volop zonnig worden. De temperaturen in de middag lopen uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden van het land.

In het zuidwesten van Nederland kunnen vrijdagavond al enkele regen- en onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en windstoten. In de rest van Nederland lijkt het op de meeste plaatsen nog droog te blijven.

Broeierig warm

Zaterdag start droog met flink wat zon en enkele wolkenvelden. Al snel wordt het broeierig warm met maxima tussen 25 graden in het westen en lokaal 30 langs de oostgrens. Vooral in het noorden wordt het vochtiger. Aan de kust is het door een opstekende zeewind wat koeler.

Vanaf de middag beginnen boven het uiterste noordoosten van Nederland buien te ontstaan die heel zwaar kunnen uitpakken. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Ook kan zeer veel neerslag in korte tijd vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog.

Zondag onweer?

Zondag is het met 20 graden op de stranden tot 26 graden langs de oostgrens minder warm. Toch zal het nog steeds drukkend aanvoelen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en vooral in het zuidwesten wordt het een aardige dag.

In het noorden en oosten komt veel meer bewolking voor dan op zaterdag en is kans op regen en onweer. Met name in Groningen en Drenthe kunnen de buien fors uitpakken met hagel en overvloedige neerslag. Lokaal zou meer dan 50 mm kunnen vallen.