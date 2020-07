Zomerschool van start: aantal leerlingen in Zaanstad verdubbeld

De zomervakantie is voor leerlingen in het noorden van het land begonnen, maar dat betekent niet automatisch dat alle leerlingen wegblijven van school. Voor een deel gaat de les namelijk gewoon verder, maar dan op een zomerschool. Op de Zaanse Zomerschool zien ze dit jaar dubbel zoveel leerlingen als vorig jaar.

Margreet Dekker, directrice van de zomerschool, legt uit dat meer leerlingen zich dit jaar hebben aangemeld, omdat ze op deze manier hun leerachterstand kunnen inhalen die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Normaal gesproken melden zich jaarlijks zo’n 250 leerlingen aan, die vervolgens worden verdeeld over twee locaties. Dit jaar zijn dat er 500, verdeeld over drie locaties. Ze zitten allemaal in groep 3 tot en met 8.

“Toen het coronavirus uitbrak, hebben we meteen gedacht: we moeten uitbreiden,” zegt Dekker tegen Hart van Nederland. “We zijn bij alle schoolbesturen in de gemeente Zaanstad nagegaan welke kinderen achter zijn geraakt door het coronavirus. Vanuit de scholen kregen wij lijstjes van leerlingen die deze zomer wat extra aandacht konden gebruiken. Nu hebben we dubbel zoveel leerlingen als eerst.”

Lees ook: Studenten helpen scholieren bij het inlopen van hun achterstand door het coronavirus

‘Zomerschool vinden ze leuk’

De leerlingen zijn maandag gestart en gaan drie weken lang, vijf dagen per week naar de zomerschool. “En dat vinden ze hartstikke leuk”, zegt Dekker. In de ochtend krijgen de leerlingen les in lezen, taal en rekenen. Daarnaast sporten ze iedere dag. In de middag doen ze allerlei activiteiten en krijgen ze workshops van bijvoorbeeld kunstenaars.

De leerlingen vinden er niks geks aan dat ze in de zomervakantie naar school gaan. “Thuis moet je eigenlijk ook leren, om niks te vergeten,” weet één van hen. Een ander: “Je kunt wel zes weken lang iets leuks doen, maar uiteindelijk verveel je je gewoon. Dan kun je naar de zomerschool komen.”

Dekker legt uit dat de zomerschool een fijne plek is voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. “Als je in de zomervakantie niet op vakantie gaat en je vriendjes wel, dan voel je je niet fijn. Op de zomerschool gaan ze nu ook leuke dingen beleven.” Woordvoerder Aukje Schep van de gemeente Zaanstad vult Dekker aan: “In zo’n tijd zie je toch dat het bij sommige kwetsbare kinderen thuis te druk is om te leren. Die hebben dan wat meer aandacht nodig.”

De gemeente Zaanstad heeft op het moment dat de Zaanse Zomerschool wilde uitbreiden meteen geld beschikbaar gesteld. Uiteindelijk krijgt de school subsidie van de overheid om leerlingen met een achterstand te helpen.

Foto: Zaanse Zomerschool