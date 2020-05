Zomers warme Moederdag op komst met temperaturen tot 25 graden

Moederdag wordt dit jaar tóch een warme dag met temperaturen die op kunnen lopen tot zo’n 25 graden. De eerder verwachte stroom koude lucht trekt pas later ons land binnen, zo voorspelt Weer.nl op basis van nieuwe berekeningen.

De komende dagen wordt het al volop lenteweer met veel zon en hoge middagtemperaturen. Het wordt 20 graden op de stranden (op de Wadden iets lager) en 24 à 25 graden in de rest van het land. In het zuiden kan het zaterdag zelfs 27 graden worden.

Koude lucht

Op Moederdag trekt een stevige noordenwind het land binnen die een stroom aan de koude lucht met zich mee brengt. De temperatuur gaat daardoor omlaag, maar doordat het koufront pas in de loop van de middag over ons land trekt, blijft het in een groot deel van het land nog een tijd zomers warm.

Het noorden krijgt als eerste met de koude lucht te maken. Op de Wadden wordt het 10 graden en de krachtige noordenwind brengt de gevoelstemperatuur flink omlaag. In de noordelijke provincies en langs de westkust stijgt de temperatuur in de ochtend nog naar 14 tot 18 graden. Maar ook daar daalt de temperatuur in de middag naar 10 graden.

Zomerse temperaturen

De rest van het land bevindt zich tot in de loop van de middag nog in de warme lucht. In Utrecht kan het kwik oplopen naar een graad of 19 en in het oosten en zuiden van het land wordt het met gemak 20 tot 23 graden. Het oosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 25 graden worden. In de loop van de middag trekt de noordenwind verder over het land en koelt het op steeds meer plekken flink af.

Er ontstaat meer bewolking en lokaal valt een spat regen. In het zuiden kunnen enkele buien ontstaan, maar er is ook ruimte voor de zon. Vooral in de namiddag klaart het in het noorden goed op.