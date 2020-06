Dinsdag mogelijk tropisch warm, maar de Schaapscheerderskou komt eraan!

De zomer begint dit jaar warm, dinsdag kan het plaatselijk zelfs voor de eerste keer tropisch warm worden. Maar daarna verandert het weer spectaculair, voorspelt Weer.nl. We krijgen te maken met de zogenoemde Schaapscheerderskou.

Tweede Pinksterdag is het overal vrij zonnig, er trekt sluierbewolking over en er kunnen hier en daar een paar stapelwolken ontstaan. Het wordt een stuk warmer dan afgelopen dagen met 20 graden op de Wadden, 23 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden van het land.

Tropisch warm in zuiden

Dinsdag wordt het de warmste dag van de week. De wind neemt af en draait naar het (zuid)oosten. Daardoor stroomt nog warmere lucht ons land binnen. Het wordt 22 graden op de Wadden en 25 tot 29 graden landinwaarts. In het oosten van Brabant en in Limburg zou het voor het eerst dit jaar tropisch warm kunnen worden met 30 graden.

Maar vanaf donderdag wordt het spectaculair kouder en komt het kwik nergens meer boven de 20 graden uit. Toch komt deze terugval niet helemaal als een verrassing, het komt namelijk vaker voor in deze tijd van jaar. De dip in de temperaturen is zelfs terug te zien in de klimaatwetenschap.

Wat is Schaapscheederskou?

Deze kou wordt ook wel de Schaapscheederskou genoemd en doet zich vaak voor tussen 5 en 20 juni. Schapenboeren maakten vroeger gebruik van deze periode om hun schapen te scheren. Zonder vacht zijn de dieren gevoeliger voor de felle junizon en een koelere periode met meer bewolking kwam dan goed uit.

Als we terugkijken, zien we dat de periode van 11 – 20 juni iets koeler is dan de eerste tien dagen van de maand én de periode 21-30 juni. Ook zien we dat de warmterecords van de tweede decade (34,7 graden) lager liggen dan die van de decade ervoor (36,1 graden) en erna (37,9 graden). Zelfs het hitterecord van mei ligt met 35,6 graden hoger.