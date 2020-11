Zohra (17) overleed totaal onverwacht: 'Ze verdient een mooie gedenksteen'

Totaal onverwacht overleed de 17-jarige Zohra Jebari begin deze maand aan een hartstilstand. Zij verdient een mooie gedenksteen en een vast plekje op de begraafplaats in Anna Paulowna, vinden haar vriendinnen. Marit, Puk en Luna. Zij zijn met die reden een inzamelingsactie begonnen.

“De steun voor deze actie en voor Zohra zorgt voor tranen en kippenvel overal”, vertelt Marit Hendrikse aan Hart van Nederland. Samen met mede initiatiefnemers Puk de Wit en Luna van der Meij vertelt ze wat er de afgelopen dagen allemaal op hen af is gekomen. “We hebben de actie dinsdag online gezet en binnen twee uur hadden we al meer dan 1000 euro. Zohra was zo behulpzaam en getalenteerd, ze stond ook voor iedereen klaar. Zij verdient het om voor altijd een mooie plek te hebben.”

Sterke band

De drie meiden waren los van elkaar bevriend met Zohra. Toch vinden ze in deze moeilijke tijd steun bij elkaar. “Luna kende ik wel al via Zohra, maar Marit niet. Nu hebben we wel een sterke band gekregen”, vertelt Puk. Marit vult aan: “We hebben ook heel erg goed contact met de moeder van Zohra. Die zien we dagelijks. Zij is ziek en kan daarom niet werken, waardoor er dus geen geld is voor een mooie gedenksteen. Daarom helpen wij een handje mee.”

De familie van het omgekomen meisje vindt de steun van bekenden en onbekenden geweldig. “Dit brengt zo veel teweeg, de hulp uit onverwachte hoek.” De avond na het ongeluk wilden de vriendinnen met een klein groepje één minuut stilte houden op de plek waar Zohra van haar fiets was gevallen en was overleden. “Onbedoeld kwamen er veel meer bekenden op af en werd dit een veel grotere herdenking dan gepland. Het was heel mooi”, vertelt Marit.

Afleiding zoeken

Het overlijden van hun beste vriendin valt de jonge meiden erg zwaar. “Het is heftig. Als je de doodsoorzaak hoort dan vraag je je wel af of we dit hadden kunnen voorkomen”, aldus Marit. Luna kende Zohra al vanaf groep drie op de middelbare school. Ze waren al tien jaar vriendinnen en zaten nu samen op het Horizon College in Alkmaar. Hier kon Luna de afgelopen twee weken even niet komen: “Afleiding is goed, maar het is heel moeilijk. Gelukkig krijg ik veel steun van de leraren.” Het tweetal dansten ook drie keer per week samen als duo en in een groep. “Door te dansen ontsnapte Zohra aan alles. Dat was haar passie. Nu danst ze daarboven.”

De vriendinnen hopen in totaal 10.000 euro op te halen met de actie. Ze zijn al goed op weg, er is na een paar dagen al ruim 6.500 euro binnen.