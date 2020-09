'Joop Zoetemelk maandag weer uit het ziekenhuis'

Joop Zoetemelk mag maandag het ziekenhuis verlaten, meldt de NOS. De 73-jarige oud-winnaar van de Tour de France ligt al een week in een ziekenhuis in Parijs, nadat hij vorige week zondag in de omgeving van de Franse hoofdstad op zijn fiets was aangereden door een auto.

Zoetemelk is geopereerd aan breuken in zijn linkerarm en rechterhand. Aanvankelijk werd gedacht dat hij ook zijn rechterbeen had gebroken, maar dat bleek niet zo te zijn. Orgaanschade en een hoofdtrauma werden al eerder uitgesloten.

