Zoektocht naar vermiste Poolse zwemmer in plas bij Sevenum gestaakt

De brandweer is zaterdagavond op zoek geweest naar een vermiste zwemmer in een plas bij een camping in het Limburgse Sevenum. Omstanders zouden de man van Poolse afkomst het water in hebben zien gaan, maar vervolgens niet meer terug zien komen.

Veiligheidsregio Limburg laat aan Hart van Nederland weten dat de zwemmer tijdens de zoektocht niet is gevonden.

Er is eerst nog op het park gezocht naar de man. Pas na twee uur, rond half zeven, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Er werd gezocht met duikers, een sonarboot en er kwam een traumaheli ter plaatse. De zoekactie is inmiddels gestaakt. Morgenochtend gaat de brandweer weer verder.