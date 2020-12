Brandweer speurt in Hofvijver naar verloren protestpan: 'Symbool van het tegengeluid'

Tijdens de toespraak op 14 december waarin premier Mark Rutte nieuwe coronamaatregelen aankondigde, lieten demonstranten tegen de coronaregels buiten bij het Torentje luid en duidelijk van zich horen. Eén demonstrant moest het herriemaken halverwege onverhoopt staken. Hij verloor zijn pannendeksel in de Hofvijver.

Een video waarop te zien is hoe de demonstrant zijn deksel in het water ziet verdwijnen, ging viral. Het Haags Historisch Museum ziet in de deksel een symbool van de pandemie en wil de bewuste pannendeksel graag in haar collectie opnemen. Daarom werd er een zoektocht op touw gezet. Dinsdag trok de brandweer in duikpakken door het water van de Hofvijver, op zoek naar de gezonken deksel.

Helaas niks gevonden

Martijn van Ooststroom van het Haags Historisch Museum vertelt aan Hart van Nederland: “We willen heel graag die pannendeksel hebben! En daarom hebben we de brandweer ingezet om hem uit de Hofvijver te vissen. Helaas hebben ze niks gevonden.”

Het museum is sinds april bezig met een verzameltentoonstelling rond het thema corona. Van Ooststroom: “We willen de crisis vastleggen voor de toekomstige generaties. Bijvoorbeeld met spandoeken, mondkapjes, et cetera. We willen wel die deksel aan de collectie toevoegen, als een symbool voor het tegengeluid tegen de maatregelen. We willen heel graag juist deze pan!”

Het museum wil graag in contact komen met de eigenaar van de pan en deksel. “We hopen dat hij zich bij ons meldt. We zijn benieuwd naar zijn verhaal en naar de pan!”

