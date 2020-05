Zoekactie naar vermiste watersporters in Scheveningen hervat

De zoektocht naar de vermiste watersporters is dinsdagochtend vroeg hervat bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. De kustwacht, politie, brandweer en KNRM zijn nog op zoek naar in ieder geval één vermist persoon.

“Uit informatie is duidelijk geworden dat met zekerheid nog één persoon vermist is”, aldus de Kustwacht. “Daarnaast onbevestigde berichten dat nog twee andere mensen in zee zijn gezien. Wellicht zijn deze twee op eigen kracht uit het water gekomen. In dat geval verzoeken wij ze de politie te bellen.”

Twee mensen overleden

Een groep watersporters was maandagavond in de problemen gekomen. Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald zijn maandagavond overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht en moesten toen de zoekactie staken.

De zoekactie naar de vermiste watersporters nabij Scheveningen is inmiddels hervat. Betrokken hierbij zijn de Kustwachthelikopter vanuit de lucht, 4 reddingboten @KNRM en op het land wordt gezocht. @POL_DenHaag @Brandweer_HGL @VRH_Haaglanden — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) May 12, 2020

ANP

Beeld: Regio15.nl