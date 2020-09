De familie van Wim Korhorn (67) tast volledig in het duister. Afgelopen maandag kwam de Groninger niet opdagen bij de uitvaart van zijn partner, sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Donderdag is er een zoekactie op touw gezet.

“We maken ons grote zorgen nu mijn vader ineens spoorloos is”, vertelt Wims zoon Wouter aan Hart van Nederland. “We hebben geen enkel aanknopingspunt van waar hij zich nu zou bevinden. Zijn telefoon heeft hij niet meegenomen, die hebben we in zijn huis gevonden.”

Zoekactie met politie

Donderdagmiddag rond 12.00 uur heeft de familie al een zoekronde gemaakt. Om 16.00 uur volgt een nieuwe poging: dan wordt met honderd man de omgeving rond Wims huis uitgekamd. “Er zijn daar veel parkjes en water. We hebben geen idee in welke richting we moeten denken en zoeken”, zegt Wouter. “Ook voor mij als zoon is het één groot vraagteken.”

De familie krijgt tijdens de zoekactie hulp van de politie. Wim droeg vermoedelijk een blauw jack met een rode bies op zijn kraag en een lichtgrijs/blauw overhemd. Mensen die hem mogelijk gezien hebben worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.