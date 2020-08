Nieuwe zoekactie naar Bert de Laat uit Made: 'Mogelijk zit hij bij een vrouw'

De sinds 14 juli vermiste Bert de Laat uit Made is nog altijd niet terecht. Na verschillende zoekacties van onder andere het Veteranen Search Team wordt er zondag wederom naar hem en zijn auto gezocht, ditmaal door een team van duikers en Signi zoekhonden.

Ook dook er een nieuwe brief op waarin de briefschrijver zegt dat Bert een lieve vrouw heeft ontmoet en bij haar zit. Eerder ontving de familie al een soortgelijke brief waarin Bert aangeeft niet gevonden te willen worden. “Zoals ik de brieven kan inschatten denk ik echt dat het een vrouw is”, vertelt Jeroen. “Gewoon een nieuwe liefde. Hij had beter vijf jaar geleden kunnen zeggen dat ze uit elkaar gingen en met deze liefde doorgaan, dan dit.”

Opties openhouden

Toch wil de familie alle mogelijke opties onderzoeken, vandaar de zoekactie zondag in de jachthaven van Drimmelen. Esther van Meerbos, van Signi zoekhonden, laat weten te willen onderzoeken of de auto van Bert mogelijk te water is geraakt met Bert erin. “Wordt hij ergens gevonden in het water, kunnen we het vanuit de familie afsluiten”, vertelt schoonzoon Jeroen Ligtvoet tijdens de zoektocht.

Met sonarapparatuur is zondag in het water een auto gevonden, dit bleek echter niet de auto van Bert te zijn. De politie houdt alle opties open en steunt de zoektocht die de familie vandaag heeft georganiseerd.