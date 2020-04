De nationale viering in Maastricht was afgelast en feestvierders waren veroordeeld tot hun eigen huis, maar toch was het maandag gewoon Koningsdag in heel Nederland. Ook op anderhalve meter afstand bleek het goed mogelijk om een oranje feestje te bouwen.

De dag werd op muzikale wijze afgetrapt door het Concertgebouworkest. Leden speelden vanuit huis het Wilhelmus en vanuit woonkamers en tuinen in heel het land werd massaal meegezongen en meegespeeld.

De bladmuziek die het orkest online zette voor de actie werd maar liefst 121.173 keer gedownload. “Mensen hebben de laatste dagen een sprintje getrokken en zijn gaan oefenen. De actie is echt gaan leven in het land. We zijn blij dat we zo een bijdrage hebben kunnen leveren op deze dag”, zegt een woordvoerder van het Concertgebouworkest.

Optreden vanuit huis

De vrijmarkt op Koningsdag is normaal gesproken een mooie manier voor kinderen met enig talent om een zakcentje bij te verdienen. Maar dit jaar waren de parken en pleinen uiteraard leeg. Lupe (8) en Jayline (11) uit Amsterdam zouden normaal gesproken in een bomvol Vondelpark staan. Dit jaar deden ze mee aan Vondelpark Live.

“Ik vind het wel anders”, vertelt Jayline. Buiten kunnen optreden is volgens haar stiekem wel iets fijner dan thuis. “Dan komen er meer mensen naar mij toe en kunnen ze ook kijken.” Maar al met al hebben de kinderen niets te klagen, want ze hebben een aardig zakcentje weten te verdienen: maar liefst 76 euro!

Volgens organisator Reuben Alexander van Vondelpark Live zijn er meer dan honderd kinderen uit de regio Amsterdam die hebben meegedaan op het digitale park. “Sommigen hadden al maanden geoefend, en waren eigenlijk al voorbereid op de teleurstelling dat het voor niets was.”

Nu hebben de kinderen toch nog iets kunnen ophalen, aldus Alexander. “Ouders en kinderen reageren hartstikke enthousiast, maar laten we vooral hopen dat dit volgend jaar niet meer nodig is.”

Tompoucen en spelletjes

Naast de muzikale uitspattingen bleken de onderdanen van koning Willem-Alexander ook een onverminderde trek te hebben in een oranje tompouce. Op veel plaatsen in het land stonden er ‘s ochtends al lange rijen voor de bakker. Ook bij een Amsterdams filiaal van HEMA stond er niets anders op dan wachten.

Maar eigenlijk hoef je voor een geslaagde Koningsdag helemaal de straat of het internet niet op. Oud-Hollandse spelletjes kunnen gewoon in de achtertuin worden gedaan, ontdekten veel Nederlanders op deze zonnige Koningsdag.

Koningsspelen in de tuin🧡 met ons 7en en we topten m af met een jägermeister.

Koekhappen ✔️

Sjoelen✔️

Spijkerpoepen✔️

Darten✔️#koningsdag2020 pic.twitter.com/Q9y7aWpSqe — Mascha (@maschavanhouten) April 27, 2020

En deze slimmerik in Amsterdam is er alvast vroeg bij voor volgend jaar, met misschien wel het beste plekje in de hoofdstad.